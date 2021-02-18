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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Pensan Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.)

Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.)

Артикул: 309812
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  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 1
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 2
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 3
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 4
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 5
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 6
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 7
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 8
  • Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 9
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 1
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 2
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 3
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 4
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 5
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 6
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 7
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 8
Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото 9
420 руб. 
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Артикул: 309812
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендPensan
Тип товара

Зона захвата снабжена резиновым грипом в цвет чернил, обеспечивающим комфортное письмо и позволяющим кисти не напрягаться.

Швейцарский никелево-серебряный стандартный наконечник PREMEC (Швейцария) с пишущим узлом 1 мм и качественные масляные чернила пониженной вязкости обеспечивают аккуратную линию письма 0,8 мм. Стержень заменяем. Цвет чернил - черный.

Ручка PENSAN "Sign-Up" - комфортное письмо в классическом корпусе. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Ручка шариковая масляная с грипом PENSAN Sign-Up, ЧЕРНАЯ, 1мм, линия 0,8мм, 2410/12, ш/к 01544 (24 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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