Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.)

Имеет объем 70 мл. Силиконовая кисточка обеспечивает удобное и равномерное нанесение, обеспечивая экономичный расход клея. С ее помощью достигается максимальная точность при нанесении клея, который также удобно наносить в труднодоступные места. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Не токсичен. Легко удаляется с одежды.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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