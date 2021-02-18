228031, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG FLOWER, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG - это незаменимый предмет для студента, школьника, офисного работника, чтобы сохранить ценные бумаги.
Папка-конверт формата А4 из плотного пластика в 160 мкм с полноцветной печатью. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять с собой необходимые документы. Гладкая фактура с полноцветным рисунком элемента растительного мира. Папка BRAUBERG практична в использовании и надежно защитит документы и сбережет их от повреждений, пыли и влаги.
Отличное качество и привлекательная стоимость - те исключительные качества, которые гарантирует бренд BRAUBERG.
Организовать деятельность сотрудников, нацеленную на высокий результат, помогут товары нашего интернет-магазина!
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