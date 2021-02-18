228812, Ранец ПИФАГОР EVA BASIC, 1 отделение, CHAMPIONSHIP, 39х30х16 см

Ранец покрыт высококачественной сатиновой тканью. Имеет гладкую шелковистую лицевую поверхность.

Регулируемые по длине S-образные лямки можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров.

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана для детей младшего школьного возраста.

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться перегородкой с липучкой-держателем и большим карманом из сетки. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку. Ранец широко раскрывается, повышая удобство использования, а за счёт боковых перегородок содержимое не выскользнет из ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Светоотражающие элементы ранца расположены спереди, на торцах и на лямках. Они необходимы для безопасности пользователя в темное время суток.

Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock с ручками, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

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