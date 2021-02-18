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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Коврики для мыши Mad Catz Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань)

Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань)

Артикул: 309605
  • Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 1
  • Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 2
  • Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 3
  • Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 4
Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 1
Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 2
Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 3
Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - фото 4
2 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309605
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMad Catz
Тип товара
Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань)


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Игровой коврик для мыши Mad Catz G.L.I.D.E. 19 чёрный (390 x 315 x 1.8 мм, силикон, водоотталкивающая ткань) - этот товар вы можете купить по цене 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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