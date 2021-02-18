Спрей для рук с антибактериальным действием 200 мл. ЛИНКОМИР

Спрей «ЛинкоМир»
- профилактика коронавирусной инфекции , в том числе и глаз, благодаря входящему в состав самому безопасному антисептику, который не имеет аналогов ни в России ни за рубежом - бензилдиметил 3-миристоиламинопропил аммония хлорид (производное миристиновой кислоты).Спрей ЛИНКОМИР
эффективный в отношении всех 4 групп существующих в мире возбудителей – бактерии, вирусы, грибы и простейшие. То есть, даже не зная возбудителя, Вы всегда попадете в цель.
Содержит вещества, убирающие белковые и жировые отложения, что делает идеально чистой ладонь
Спрей для рук с антибактериальным действием Линкомир рекомендован к применению медикам (клиникам, оптикам, больницам), дальнобойщикам, людям, кто работает с людьми и деньгами, аэропорты , косметические салоны, магазины, практически все учреждения, которые находятся в контакте с людьми.
-Содержит дезинфицирующий агент - самый безопасный антисептик последнего поколения (производное миристиновой кислоты)
-Удаляет с кожи рук любые виды загрязнений
-Содержит увлажняющий агент, разрешенный в офтальмологии
-Отсутствует раздражающий эффект
-Без спирта!!
-Спрей не требуется смывать водой или вытирать салфеткой
-Безопасная смена контактных линз в любых ситуациях
-Идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни
-Удобен в путешествиях
-Удобный флакон для ношения в сумке
- Изделие прошло государственную регистрациюНе заменяет и не отменяет мытья рук с мылом, а служит дополнительным средством дезинфекции.
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