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Светильник настольный Vitaluce V4558-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309498
Светильник настольный Vitaluce V4558-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт
1 996 руб. 

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Артикул: 309498
В наличии
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БрендVITALUCE
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадекоративная
Стильлофт
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см37
Длина, см14
Ширина, см14
Вес, кг1.1
Декоративная настольная лампа, выполненная в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Мощность - 60 Вт.


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Светильник настольный Vitaluce V4558-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт - стоимость товара 1996 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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