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Люстра Vitaluce V1045/5, 5хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309422
Vitaluce: распродажа остатков склада
  • Люстра Vitaluce V1045/5, 5хЕ14 макс. 60Вт - фото 1
  • Люстра Vitaluce V1045/5, 5хЕ14 макс. 60Вт - фото 2
Люстра Vitaluce V1045/5, 5хЕ14 макс. 60Вт - фото 1
Люстра Vitaluce V1045/5, 5хЕ14 макс. 60Вт - фото 2
4 310 руб. 
6 340 руб. 
Купить
+ 79 КэтКоинов
Артикул: 309422
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасакоричневый матовый
Материал основанияметалл
Высота, см55
Длина, см55
Декоративные элементывиньетки
Формакруг
Ширина, см55
Вес, кг3
Люстра в стиле классика. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 15 кв.м. Общая мощность - 300 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V1045/5, 5хЕ14 макс. 60Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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