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Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт

Артикул: 309408
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт
17 330 руб. 
19 679 руб. 
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+ 677 КэтКоинов
Артикул: 309408
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 723 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараСветильники потолочные
Тип светильникаподвес
Стильлофт
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см108
Длина, см57
Декоративные элементыподвески
Формашар
Цвет плафоначерный матовый
Ширина, см57
Вес, кг4.4
Светильники потолочные в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 18 кв.м. Общая мощность - 360 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4387-1/6, 6хЕ14 макс. 60Вт – стоимость товара 17330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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