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Светодиодный светильник Vitaluce V4609-0/12PL, LED 156Вт, 3900-4200К

Артикул: 309369
Светодиодный светильник Vitaluce V4609-0/12PL, LED 156Вт, 3900-4200К
32 178 руб. 

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Артикул: 309369
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;341 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильхай-тек
Количество ламп12
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт10.7
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см11
Длина, см86
Формакруг
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см86
Вес, кг4.5
Потолочный светодиодный светильник мощностью 10.7 Вт. Устанавливается в жилых и общественных помещениях. Световая температура - 3900-4200К


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Светодиодный светильник Vitaluce V4609-0/12PL, LED 156Вт, 3900-4200К - по цене 32178 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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