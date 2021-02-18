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Бра Vitaluce V4597-1/4A, 4xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309309
Vitaluce: распродажа остатков склада
Бра Vitaluce V4597-1/4A, 4xE14 макс. 40Вт
4 840 руб. 
6 480 руб. 
Купить
+ 124 КэтКоинов
Артикул: 309309
В наличии
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Коллекция V4597
filter_noneТовар входит в коллекцию V4597
БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильмодерн
Количество ламп4
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см19.5
Длина, см20
Формапрямоугольник
Цвет каркасачерный матовый
Цвет плафонапрозрачный
Ширина, см72
Вес, кг2.1
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 160 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 8 кв. м.


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Бра Vitaluce V4597-1/4A, 4xE14 макс. 40Вт - этот товар вы можете купить по цене 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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