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Люстра Vitaluce V5286-1/6, 6хЕ14 макс. 40Вт

Артикул: 309263
Люстра Vitaluce V5286-1/6, 6хЕ14 макс. 40Вт
26 380 руб. 

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Артикул: 309263
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;100 руб./месяц 
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Коллекция V5286
filter_noneТовар входит в коллекцию V5286
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильхрусталь
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурахрусталь
Высота, см158
Длина, см42
Формакруг
Цвет плафонадымчатый
Ширина, см42
Вес, кг11
Люстра в стиле хрусталь. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 12 кв.м. Общая мощность - 240 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V5286-1/6, 6хЕ14 макс. 40Вт - купить по цене 26380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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