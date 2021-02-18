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Люстра Vitaluce V3907/6, 6xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309178
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V3907/6, 6xE14 макс. 40Вт
10 940 руб. 
14 680 руб. 
Купить
+ 278 КэтКоинов
Артикул: 309178
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 456 руб./месяц 
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Коллекция V3907
filter_noneТовар входит в коллекцию V3907
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильарт-деко
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см112
Длина, см73
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см73
Вес, кг6
Люстра в стиле арт-деко. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 12 кв.м. Общая мощность - 240 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3907/6, 6xE14 макс. 40Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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