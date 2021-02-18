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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Люстры VITALUCE Люстра Vitaluce V3819-9/8PL, 8хЕ14 макс. 40Вт, плафон ПП

Люстра Vitaluce V3819-9/8PL, 8хЕ14 макс. 40Вт, плафон ПП

Артикул: 309124
Люстра Vitaluce V3819-9/8PL, 8хЕ14 макс. 40Вт, плафон ПП
3 860 руб. 
5 718 руб. 

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3 830 руб. 

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Артикул: 309124
В наличии
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Коллекция V3819
filter_noneТовар входит в коллекцию V3819
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильмодерн
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см20
Длина, см80
Декоративные элементывиньетки
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см80
Вес, кг1.7
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 16 кв.м. Общая мощность - 320 Вт.


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Люстра Vitaluce V3819-9/8PL, 8хЕ14 макс. 40Вт, плафон ПП - стоимость товара 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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