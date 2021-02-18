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Светильник настольный Vitaluce V4349-1/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309067
Vitaluce: распродажа остатков склада
Светильник настольный Vitaluce V4349-1/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт
1 230 руб. 
1 580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309067
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадекоративная
Стильлофт
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см38.5
Длина, см28.5
Ширина, см28.5
Вес, кг1.05
Декоративная настольная лампа, выполненная в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Мощность - 60 Вт.


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Самовывоз невозможен
Светильник настольный Vitaluce V4349-1/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт - купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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