Люстра Vitaluce V4798-1/4PL, 4хЕ27 макс. 60Вт

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 239 руб./месяц
|Бренд
|VITALUCE
|Тип товара
|Люстры
|Тип светильника
|потолочный
|Стиль
|хай-тек
|Количество ламп
|4
|Тип цоколя
|Е27
|Максимальная мощность лампы, Вт
|60
|Цвет каркаса
|черный матовый
|Материал основания
|металл
|Материал плафона/абажура
|стекло
|Высота, см
|24.5
|Длина, см
|43.5
|Форма
|квадрат
|Цвет плафона
|белый
|Ширина, см
|43.5
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