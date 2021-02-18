Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра Vitaluce V3207/5PL, 5хЕ14 макс.40Вт, плафон ПП

Артикул: 309057
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V3207/5PL, 5хЕ14 макс.40Вт, плафон ПП
1 870 руб. 
2 260 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 309057
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Коллекция V3207
filter_noneТовар входит в коллекцию V3207
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильмодерн
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасабежевый с золотом
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см14
Длина, см50
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см50
Люстра в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 10 кв.м. Общая мощность - 200 Вт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3207/5PL, 5хЕ14 макс.40Вт, плафон ПП - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...