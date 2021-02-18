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Люстра Vitaluce V4560-1/2PL, 2хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309048
Люстра Vitaluce V4560-1/2PL, 2хЕ27 макс. 60Вт
1 792 руб. 

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Артикул: 309048
В наличии
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Коллекция V4560
filter_noneТовар входит в коллекцию V4560
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильлофт
Количество ламп2
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Высота, см17
Длина, см45
Форманестандартная
Ширина, см20
Вес, кг0.6
Люстра в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 6 кв.м. Общая мощность - 120 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4560-1/2PL, 2хЕ27 макс. 60Вт – стоимость товара 1792 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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