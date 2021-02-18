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Установочный комплект проводов для усилителя Swat PAC-T8

Артикул: 308935
  • Установочный комплект проводов для усилителя Swat PAC-T8 - фото 1
  • Установочный комплект проводов для усилителя Swat PAC-T8 - фото 2
Установочный комплект проводов для усилителя Swat PAC-T8 - фото 1
Установочный комплект проводов для усилителя Swat PAC-T8 - фото 2
1 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308935
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSWAT
Тип товараКабель
Дополнительноупаковка - блистер
Набор проводов для подключения 2-х канального усилителя 8Ga SWAT PAC-T8:, силовой кабель желтый 8,3мм2 (8Ga) - 5 метров, силовой кабель черный 5,3мм2 (10Ga) - 1 метр, акустический кабель 1,5мм2 (16Ga) - 10 метров, управляющий кабель 0,75мм2 (21Ga) - 5 метров, miniANL держатель предохранителя - 1 штука, miniANL предохранитель 60А - 1 штука, RCA кабель: два канала / 5 метров - 1штука, клемма кольцо - 2 штуки, клемма вилка - 2 штуки, стяжка нейлоновая - 10 штук


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Установочный комплект проводов для усилителя Swat PAC-T8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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