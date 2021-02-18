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Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см

Артикул: 308826
  • Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см - фото 1
  • Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см - фото 2
  • Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см - фото 3
Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см - фото 1
Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см - фото 2
Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0106000i28, 60см - фото 3
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308826
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БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм175
Длина изделия, мм460
Ориентацияуниверсальный
Основной материалсантехнический фарфор
Тип умывальниканакладной
Форма умывальникапрямоугольная
Цвет изделиябелый
КомплектУмывальник - 1 шт., Кольцо для переливного отверстия - 1 шт., Инструкция - 1 шт., Отверстие под смеситель
Умывальник мебельный. Материал: фарфор. Размер: 460х600 мм (ДхШ). С отверстием под смеситель. Упаковка: картонная коробка., Подходит к тумбе Edifice/Brick 60.


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