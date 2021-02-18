Умывальник мебельный Iddis Wash Basin 0066000i28, 60 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мебель для ванной комнаты
|Высота изделия, мм
|154
|Длина изделия, мм
|450
|Ориентация
|универсальный
|Основной материал
|полистоун
|Тип умывальника
|накладной
|Форма умывальника
|прямоугольная
|Цвет изделия
|белый
|Комплект
|Умывальник - 1 шт., Кольцо для переливного отверстия - 1 шт., Инструкция - 1 шт., Отверстие под смеситель
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