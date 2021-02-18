Тумба подвесная Iddis Cloud CLO60W0i95, 60см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мебель для ванной комнаты
|Высота изделия, мм
|500
|Длина изделия, мм
|455
|Дополнительный материал
|ВЛДСП
|Количество ящиков
|2
|Комплект ножек
|нет
|Материал боковин
|ВЛДСП
|Организация внутреннего пространства (описание)
|2 внешних ящика. В верхнем ящике расположен ограничитель под сифон, в нижнем ящике - перекатной организатор
|Основной материал
|МДФ/ВЛДСП
|Покрытие фасада
|эмаль
|Система хранения
|ящики
|Толщина фасада
|16 мм
|Тумба под накладной умывальник
|да
|Форма умывальника
|прямоугольная
|Цвет изделия
|белый
|Комплект
|Тумба - 1 шт. , Ящик - 2 шт., Ручки - 2 шт., Вкладной ящик - 1 шт., Ограничитель под сифон - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
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