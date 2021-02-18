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Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см

Артикул: 308790
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 1
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 2
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 3
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 4
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 5
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 6
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 7
  • Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 8
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 1
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 2
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 3
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 4
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 5
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 6
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 7
Шкаф-зеркало Iddis Mirro MIR80N2i99, 80см - фото 8
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308790
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Коллекция Mirro
filter_noneТовар входит в коллекцию Mirro
БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм700
Подсветка в комплектеда
Цвет фурнитурыХром
Цвет изделияБелый/дерево
Толщина фасада16 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Термообогрев зеркаланет
Система хранениядверки
Покрытие боковинбез покрытия
Открытые полкинет
Длина изделия, мм166
Основной материалзеркальное полотно/ВЛДСП
Ориентацияправая
Организация внутреннего пространства (описание)Стеклянные полки, крепящиеся на фиксаторы
Наличие ручкинет
Материал боковинВЛДСП
Зеркало с полочкойнет
Дополнительный материалстекло
КомплектШкаф - 1 шт., Дверца - 2 шт., Полка стекло - 2 шт., Комплект электроподготовки - 1 шт., LED светильник - 1 шт., Выключатель - 1 шт., Розетка - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Шкаф-зеркало для ванной комнаты. Материал: влагостойкий ЛДСП. Размеры: 800х166х700 мм (ШхГхВ). Две распашные дверцы. Стеклянная полка крепится на фиксаторы. Встроенный LED-светильник, кнопка включения расположена на фронтальной части, рядом со встроенной розеткой. Петли с доводчиками. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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