Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17

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|Бренд
|Milardo
|Тип товара
|Душевые штанги и держатели
|Материал
|нержавеющая сталь
|Высота, см
|65.5
|Длина, см
|6.1
|Ширина, см
|11.3
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24.11.2020
Надежные крепления, материал-нержавейка
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Собрали душ бренда Milardo в том числе с такой штангой. Нормально крепится, держит все что нужно, хороший производитель и в целом мы душем довольны. Ставили после ремонта в ванной. Материал - нержавейка, на мой взгляд это лучший вариант.