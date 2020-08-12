Мойка для кухни Iddis Basic BAS65PRi77, полированная, чаша справа

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мойка для кухни
|Материал
|нержавеющая сталь
|Клапан-автомат
|нет
|Кол-во основных чаш
|1
|Коландер в комплекте
|нет
|Корзина для посуды в комплекте
|нет
|Отверстие для смесителя
|есть
|Расположение крыла
|слева
|Установка
|врезная
|Форма
|прямоугольник
|С крылом
|да
|Угловая
|нет
|Разделочная доска в комплекте
|нет
|Цвет
|хром
|Глубина чаши
|170 мм
|Страна бренда
|Россия
|Длина, см
|65
|Ширина, см
|50
|Высота, см
|17
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12.08.2020
Удобная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купили и установили эту мойку буквально на днях, смотрится она классно, посуду в ней мыть удобно.