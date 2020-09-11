Коврик для ванной комнаты Iddis Promo P26C465i12, 45*65 см

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|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Коврик в ванную
|Материал
|полиэстер
|Длина, см
|45
|Ширина, см
|65
|Высота, см
|2.5
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11.09.2020
Материал, хорошо стирается
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Хороший коврик, миленький. Размеры стандартные, на ощупь понравился, сын умудрился заляпать его зубной пастой почти в первый день - отстирался отлично, краска не слезла)