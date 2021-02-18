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Автомагнитола Pioneer MVH-S120UI 1DIN

Артикул: 308515
  • Автомагнитола Pioneer MVH-S120UI 1DIN - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer MVH-S120UI 1DIN - фото 2
Автомагнитола Pioneer MVH-S120UI 1DIN - фото 1
Автомагнитола Pioneer MVH-S120UI 1DIN - фото 2
4 670 руб. 
Купить
+ 71 КэтКоинов
Артикул: 308515
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелиесть
Поддержка iOS (car play)есть
Читаемые форматыMP3, WMA, FLAC, WAV
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Выходная мощность номинальная200 Вт
ВходыAUX, USB
Состояние товарановый
ВыходыRCA
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см9.7
Модель MVH-S120UI создана специально для цифровой музыки и современных носителей информации. К ней можно подключить смартфон Android или iPhone, а также другие устройства через USB порт или дополнительный Aux-вход на фронтальной панели. При этом Вы можете одновременно слушать любимую музыку и заряжать аккумулятор телефона. Вы также можете настроится на одну из 24 предустановленных FM радиостанций, чтобы получать ещё больше музыкального контента... Встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью 4х50 Вт позволяет воспроизводить музыку в высоком качестве. Для того, чтобы увеличить мощность, можно воспользоваться 2-мя RCA выходами на тыловой панели устройства для подключения дополнительного сабвуфера или усилителя. Эта модель имеет короткое шасси ( корпус на 41% короче обычного), что существенно упрощает ее установку в автомобиле.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer MVH-S120UI 1DIN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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