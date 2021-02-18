Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый

Артикул: 308386
  • Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 1
  • Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 2
  • Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 3
  • Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 4
Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 1
Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 2
Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 3
Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - фото 4
460 руб. 
Купить
Артикул: 308386
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендSWAT
Тип товараКольцо проставочное
Высота, см1
Длина, см20
Ширина, см20
Дополнительно2 шт. в упаковке
Особенностидиаметр 20 см
Комплект постановочных колец для динамика 8 дюйм.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кольцо проставочное Swat RNG20 бежевый - стоимость товара 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...