Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Emporio Armani AR11240

Артикул: 308341
Наручные часы Emporio Armani AR11240
15 010 руб. 
Купить
+ 105 КэтКоинов
Артикул: 308341
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Поделиться:
Коллекция AR112
filter_noneТовар входит в коллекцию AR112

Коллекция AR112

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядAviator
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьтекстильный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, тахиметр, индикация даты
Прочеедиаметр 43 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатабелый
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер. Тахиметр. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы мужские наручные, Часы механические мужские наручные, Электронные часы наручные мужские, Часы скелетоны мужские наручные, Спортивные часы мужские наручные, Российские часы мужские наручные, Мужские часы наручные недорогие, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Титановые часы наручные, Часы классические мужские наручные


Теги товара: Мужские часы наручные недорогие, Большие наручные часы мужские, Мужские часы наручные модные, Часы хронографы мужские наручные, Часы наручные мужские механические с автоподзаводом водонепроницаемые, Многофункциональные часы наручные, Американские часы наручные мужские, Часы мужские с большим циферблатом наручные, Брутальные мужские часы наручные, Часы хронографы мужские швейцарские наручные, Американские военные часы наручные мужские, аналоговые, Белые, Часы Casio мужские наручные водонепроницаемые, механические водонепроницаемые, Мужские часы, Швейцарские водонепроницаемые, электронные в металлическом корпусе, электронные водонепроницаемые, водонепроницаемые противоударные Casio, водонепроницаемые противоударные Orient, механические водонепроницаемые Orient с автоподзаводом


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Emporio Armani AR11240 – стоимость товара 15010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...