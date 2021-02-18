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Наручные часы Michael Kors MK8725

Артикул: 308133
Наручные часы Michael Kors MK8725
16 560 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 308133
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция MK872
filter_noneТовар входит в коллекцию MK872

Коллекция MK872

БрендMichael Kors
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядBayville
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, индикация даты
Прочеедиаметр 44 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатакомбинированный
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Michael Kors MK8725 - по цене 16560 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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