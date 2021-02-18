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Наручные часы Romanson TL5140HMJ(WH)

Артикул: 308062
Наручные часы Romanson TL5140HMJ(WH)
8 040 руб. 
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+ 270 КэтКоинов
Артикул: 308062
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция TL5140
filter_noneТовар входит в коллекцию TL5140
БрендRomanson
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Южная Корея
Модельный рядGents Function
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, индикация даты и дня недели
Прочееразмеры 50x36х11 мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатасеребристый
Кварцевые часы. Секундомер. Отображение даты: число, день недели.


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Наручные часы Romanson TL5140HMJ(WH) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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