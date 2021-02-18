Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Casio MCW-110H-2A2VEF

Артикул: 308019
Наручные часы Casio MCW-110H-2A2VEF
6 290 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

4 150 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 69 КэтКоинов
Артикул: 308019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Поделиться:
БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядAnalog
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусапластик
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, индикация даты
Прочееразмеры 49.30x53.70x14.30 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатасиний
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер. Отображение даты: число. Подсветка дисплея, стрелок.


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы мужские наручные, Часы механические мужские наручные, Электронные часы наручные мужские, Часы скелетоны мужские наручные, Спортивные часы мужские наручные, Российские часы мужские наручные, Мужские часы наручные недорогие, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Титановые часы наручные, Часы классические мужские наручные


Теги товара: Мужские часы наручные недорогие, Большие наручные часы мужские, Мужские часы наручные модные, Водонепроницаемые часы мужские наручные, Часы хронографы мужские наручные, Часы наручные мужские механические с автоподзаводом водонепроницаемые, Часы спортивные мужские водонепроницаемые наручные, Многофункциональные часы наручные, Часы мужские с большим циферблатом наручные, Брутальные мужские часы наручные, Часы мужские наручные Япония, Часы хронографы мужские швейцарские наручные, Часы с черным браслетом мужские, аналоговые, в пластиковом корпусе, Водонепроницаемые недорогие, водонепроницаемые противоударные, водонепроницаемые противоударные недорогие, водонепроницаемые противоударные Швейцарские, водонепроницаемые Японские, водонепроницаемые Японские, для плавания, для подводного плавания, Часы Casio мужские наручные водонепроницаемые, механические водонепроницаемые, механические водонепроницаемые противоударные, Мужские часы, черные, черные с браслетом, черные электронные, Швейцарские водонепроницаемые, Швейцарские с синим циферблатом, электронные водонепроницаемые, Японские кварцевые, Японские механика, водонепроницаемые противоударные Casio, водонепроницаемые противоударные Orient, механические водонепроницаемые Orient с автоподзаводом


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Casio MCW-110H-2A2VEF - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...