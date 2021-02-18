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Наручные часы Casio BGD-140-1A

Артикул: 307866
Наручные часы Casio BGD-140-1A
7 840 руб. 

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5 330 руб. 

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Артикул: 307866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядBaby-G
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 200
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевые часы
Противоударныеда
Прочееразмеры 42.30x46.30x15 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, год, день недели. Подсветка дисплея.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Casio BGD-140-1A - стоимость товара 7840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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