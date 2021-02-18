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Наручные часы Emporio Armani AR11243

Артикул: 307765
Наручные часы Emporio Armani AR11243
16 640 руб. 
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+ 240 КэтКоинов
Артикул: 307765
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция AR112
filter_noneТовар входит в коллекцию AR112

Коллекция AR112

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядMario
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевый хронограф
Функциисекундомер, тахиметр, индикация даты
Прочеедиаметр 43 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатачерный
Кварцевые хронограф. Формат 12/24 часа. Секундная стрелка смещенная. Тахиметр, секундомер. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Emporio Armani AR11243 - стоимость товара 16640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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