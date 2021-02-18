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Наручные часы Michael Kors MK4402

Артикул: 307653
Наручные часы Michael Kors MK4402
14 290 руб. 
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+ 275 КэтКоинов
Артикул: 307653
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2&nbsp;382 руб./месяц 
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Коллекция MK440
filter_noneТовар входит в коллекцию MK440
БрендMichael Kors
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядSlim Runway
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Противоударныенет
Прочеедиаметр 42 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусатемно-серый
Цвет циферблатакоричневый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная.


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Наручные часы Michael Kors MK4402 - данный товар вы можете купить по цене 14290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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