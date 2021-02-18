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Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177

Артикул: 307519
  • Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - фото 1
  • Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - фото 2
  • Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - фото 3
Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - фото 1
Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - фото 2
Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - фото 3
2 760 руб. 
3 950 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 307519
В наличии
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараСковороды-гриль
Объем, л3,1
Высота, см7,5
Диаметр, см28
Вес, кг2,26
Материал корпусакатаный алюминий
Внутреннее покрытиеферногрин
Крышка в комплектенет
Съемная ручканет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Идеальна для приготовления стейков и овощей гриль. Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности. Высококачественное многослойное антипригарное покрытие позволяет готовить с пользой для здоровья на минимальном количестве масла. Дно оптимально для приготовления на индукционных плитах, а также для любых других видов плит. Ненагревающаяся ручка обеспечат безопасный и удобный захват.


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Самовывоз невозможен
Сковорода-гриль BergHOFF Leo 28см 3950177 - этот товар вы можете купить по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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