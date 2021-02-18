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Нож для хлеба BergHOFF Neo 18см 3500711

Артикул: 307441
Нож для хлеба BergHOFF Neo 18см 3500711
950 руб. 
1 360 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307441
В наличии
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Коллекция Neo
filter_noneТовар входит в коллекцию Neo

Коллекция Neo

БрендBerghoff
Тип товараНож для хлеба
Длина лезвия, мм180
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)ТПЭ
Ножи, изготовленные из высококачественной стали, создают впечатление, будто бы сделаны из цельного куска металла. Рукоятки, наполнены черным ТПР, способствующим безопасности в использовании. Сатинированная полировка с черными вставками ручек добавляет изысканности к внешнему виду этих ножей.С помощью ножа для мяса легко нарезать мясо тонкими ломтиками. Часто используется в комбинации с вилкой для мяса, с помощью которой можно удерживать кусок во время нарезания.


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Самовывоз невозможен
Нож для хлеба BergHOFF Neo 18см 3500711 – стоимость товара 950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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