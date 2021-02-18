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Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025

Артикул: 307380
  • Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025 - фото 1
  • Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025 - фото 2
Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025 - фото 1
Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025 - фото 2
1 410 руб. 
2 020 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307380
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товара
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)армированный стекловолокном полипропилен
Нож для пиццы из серии Leo. Размеры: 30 x 2,5 x 10,5 см. Сатиновая внешняя отделка. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла. Рекомендуется мыть вручную.


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Самовывоз невозможен
Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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