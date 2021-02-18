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Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34,5см 2800016

Артикул: 307256
  • Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34,5см 2800016 - фото 1
  • Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34,5см 2800016 - фото 2
Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34,5см 2800016 - фото 1
Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34,5см 2800016 - фото 2
740 руб. 
1 060 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307256
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция CooknCo Duet
filter_noneТовар входит в коллекцию CooknCo Duet

Коллекция CooknCo Duet

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типлопатка
Материалнержавеющая сталь
Линейка CooknCo Duet от BergHOFF включает множество красивых и функциональных кухонных аксессуаров, изготовленных из высококлассной нержавеющей стали с зеркальной полировкой, а также элегантные наборы бокалов для шампанского из прочного стекла. Сервировочные ложки, лопатки с отверстиями, китайские лопатки, шумовки, ложки для спагетти и риса, ножи для выемки сердцевины яблока, вилки для мяса и другие приспособления для кухонных работ серии CooknCo Duet имеют удобные ручки и пригодны для мытья в посудомоечной машине. Широкая поверхность лопаток позволяет аккуратно переворачивать продукты, не повреждая их. Все предметы отличаются износостойкостью и подходят для ежедневного использования.


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Самовывоз невозможен
Лопатка BergHOFF CooknCo Duet 34,5см 2800016 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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