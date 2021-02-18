Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Berghoff
|Тип товара
|Объем, л
|2,8
|Высота, см
|16
|Диаметр, см
|20
|Вес, кг
|2
|Материал корпуса
|литой алюминий
|Внутреннее покрытие
|антипригарное покрытие ферногрин
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|термостойкое стекло с силиконовым ободом
|Материал ручки (-ек)
|бакелит
|Слив
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
|Страна производства
|Китай
|Цвет
|серый
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