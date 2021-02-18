Комплект для инсталяции AM.PM Spirit 2.0 IS3701738

Рама с меньшей шириной (41 см) более универсальна при монтаже по сравнению с широкими рамами. Цельная рама более надёжна по сравнению с рамами из двух частей в сетах эконом-сегмента. Клавиша цвета глянцевого хрома с долговечным гальваническим покрытием. Полностью готовый к установке комплект: все крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка включены в состав сета. Подключение подводки воды внутри бачка, а не снаружи, обеспечивает возможность замены гибкой подводки через техническое отверстие в бачке.