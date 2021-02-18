Комплект для инсталляции AM.PM Spirit IS301.701738

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|AM.PM
|Тип товара
|Комплект для унитаза
|Крепление
|к капитальной стене, к некапитальной стене
|Цвет кнопки
|белый
|Кол-во режимов смыва
|2
|Комплектация
|инсталляция, подвесной унитаз, клавиша, комплект креплений, инструкция
|Механизм смыва
|механический
|Область применения
|для подвесного унитаза
|Длина, см
|27.5
|Ширина, см
|41
|Высота, см
|138.5
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв