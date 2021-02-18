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Сковорода Kamille 4248A 28см

Артикул: 306843
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 1
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 2
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 3
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 4
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 5
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 6
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 7
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 8
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 9
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 10
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 11
  • Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 12
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 1
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 2
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 3
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 4
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 5
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 6
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 7
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 8
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 9
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 10
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 11
Сковорода Kamille 4248A 28см - фото 12
780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306843
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараСковороды
Высота, см4,5
Диаметр, см28
Вес, кг1,1
Материал корпусаштампованный алюминий
Внутреннее покрытиеантипригарное
Крышка в комплектенет
Материал ручки (-ек)бакелит
Съемная ручканет
Совместимостьвсе типы плит/кроме индукционных
Тип сковороды: универсальная (классическая). Форма: круглая. Верхний диаметр: 28см. Высота: 4.5см. Материал: алюминий. Наличие крышки: нет. Материал ручки: бакелит. Количество ручек: 1. Антипригарное покрытие: есть. Подходит для индукционных плит: нет. Варианты цветов: голубой, мятный, персиковый, лиловый. Подходит для мытья в посудомоечной машине: да. Упаковка: картонная накладка, пэ-пакет. Цвет в ассортименте без возможности выбора.


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Сковорода Kamille 4248A 28см - данный товар вы можете купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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