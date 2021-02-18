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Казан чугунный Kamille 4806 3,6л

Артикул: 306564
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 1
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 2
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 3
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 4
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 5
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 6
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 7
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 8
  • Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 9
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 1
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 2
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 3
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 4
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 5
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 6
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 7
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 8
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - фото 9
2 050 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306564
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товара
Объем, л3,6
Высота, см12
Диаметр, см28
Материал корпусачугун
Внутреннее покрытиетефлоновое
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)металл
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваПольша
Цветчерный
Казан Wok Материал: чугун, с антипригарны покрытием. В комплекте: крышка с арома-ручкой, нейлоновая лопатка, бамбуковые палочки, сетка. Подходит для мытья в посудомоечной машине: нет. Подходит для: индукционной, электрической, газовой и грилевых плит. Упаковка: цветная картонная коробка 30*29.6*12см


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Самовывоз невозможен
Казан чугунный Kamille 4806 3,6л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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