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Ковш Rondell Strike RDS-811 0,9л

Артикул: 306560
  • Ковш Rondell Strike RDS-811 0,9л - фото 1
  • Ковш Rondell Strike RDS-811 0,9л - фото 2
Ковш Rondell Strike RDS-811 0,9л - фото 1
Ковш Rondell Strike RDS-811 0,9л - фото 2
1 410 руб. 
1 710 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306560
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRondell
Тип товара
Объем, л0,9
Высота, см7
Диаметр, см14
Вес, кг0,9
Материал корпусанержавеющая сталь 18/10
Внутреннее покрытиенет
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)бакелит с силиконовым напылением
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваГермания
Цветстальной, красный
Если попытаться определить номинации, в которых один из хитов бренда R?ndell — коллекция посуды Strike — мог бы претендовать на премию, то их точно было бы несколько: «Стильный дизайн», «Идеальная функциональность», «Выгодная цена». Элегантный внешний вид кастрюль, ковшей и чайников покоряет с первого взгляда, а более близкое знакомство с ними вызывает искреннее восхищение. Изготовленная из высококачественной нержавеющей стали посуда позволяет воплощать в жизнь самые любые кулинарные фантазии и баловать близких безупречно приготовленными блюдами. Особому комфорту в работе способствуют шелковистые на ощупь бакелитовые ручки с силиконовым напылением, а внутренние отметки литража обеспечивают возможность максимально точно соблюдать рецептуру без использования мерных кружек и весов. Приятно и то, что посуду можно приобрести как отдельно, так и в наборах из четырех, шести и восьми предметов.


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Самовывоз невозможен
Ковш Rondell Strike RDS-811 0,9л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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