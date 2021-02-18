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Трекер StarLine M18 GPS, Глонасс (4 sim)

Артикул: 306537
Трекер StarLine M18 GPS, Глонасс (4 sim)
4 000 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 306537
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендStarLine
Тип товараТрекер
Размеры, мм64х44х13.5
Температурный диапазон работыот -40 до +85°С
Новое поколение систем охраны и мониторинга от компании Старлайн пополнилось умным трекером StarLine M18. Как и подавляющее большинство моделей, присутствующих на рынке, он определяет координаты по спутниковым группировкам ГЛОНАСС и GPS. При отсутствии спутников в прямой видимости – вычисляет свое местоположение по сигналам базовых станций сотовых операторов стандарта GSM. Основная «фишка» нового устройства – его не нужно подключать напрямую к электрическим цепям автомобиля или другого транспортного средства. Трекер можно использовать с внешним аккумулятором или подключить к стандартному разъему прикуривателя в любом авто. Маяк Starline M18. Туризм – носитель маяка не потеряется и легко будет найдет как товарищами по походу, так и службами МЧС, Забота о безопасности пожилых родственников – не проблема найти заблудившегося путешественника, Контроль за домашними животными - трекер StarLine M18 можно установить на ошейник собаке с целью быстрого поиска. Полный контроль за перемещениями детей без раздражающих звонков с вопросами «Ты где?». SIM-карта со специальным тарифом, оптимизированном для маяков и трекеров, включена в базовую комплектацию, как и кабель для подключения к автомобильному прикуривателю. Маяк Starline M18.


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Самовывоз невозможен
Трекер StarLine M18 GPS, Глонасс (4 sim) - по цене 4000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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