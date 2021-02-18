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Массажная накидка ZENET ZET-843

Артикул: 306463
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 1
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 2
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 3
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 4
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 5
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 6
  • Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 7
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 1
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 2
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 3
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 4
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 5
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 6
Массажная накидка ZENET ZET-843 - фото 7
12 760 руб. 
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+ 194 КэтКоинов
Артикул: 306463
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля спины, для шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
ПроизводствоКитай
Материалтекстиль
Функции и режимывибрация, прогрев
Массажная накидка ZENET ZET-843 оснащена массажными роликами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок расслабляют мышцы и устраняют их спазмы. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная накидка ZENET ZET-843 – стоимость товара 12760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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