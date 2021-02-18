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Массажная накидка ZENET ZET-842

Артикул: 306457
  • Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 1
  • Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 2
  • Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 3
  • Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 4
  • Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 5
Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 1
Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 2
Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 3
Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 4
Массажная накидка ZENET ZET-842 - фото 5
15 800 руб. 
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+ 509 КэтКоинов
Артикул: 306457
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2&nbsp;634 руб./месяц 
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля поясницы, для спины, для шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см34
Длина, см65
Материалтекстиль
Функции и режимывибрация, прогрев, таймер
Ширина, см40
Вес, кг2.7
Массажная накидка ZENET ZET-842 гармонично будет смотреться на большинстве кресел. Накидку нужно подключать к сети 220 В. Несколько режимов работы достаточны для проведения массажа, способного расслабить уставшие мышцы. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная накидка ZENET ZET-842 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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