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Фазоинвертор ACV SW39-1103

Артикул: 306410
  • Фазоинвертор ACV SW39-1103 - фото 1
  • Фазоинвертор ACV SW39-1103 - фото 2
Фазоинвертор ACV SW39-1103 - фото 1
Фазоинвертор ACV SW39-1103 - фото 2
140 руб. 
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Артикул: 306410
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендACV
Тип товараФазоинвертор
Высота, см9.5
Длина, см12.8
Ширина, см9.5
Дополнительновнутренний диаметр 96 мм
Особенностиматериал - пластик
Для любителей острых ощущений подойдёт труба фазоинвертора ACV SW39-1103. Благодаря данному чудному устройству звук поистине приобретёт мощь! Грамотное установка и качественно выполненное устройство позволят получать такой звук, что его физически можно будет ощутить всем телом, а в особенности ушами – мало уж точно не покажется. Устройство на вид маленькое, но в нём скрыт великий для автозвука смысл.


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Самовывоз невозможен
Фазоинвертор ACV SW39-1103 - по цене 140 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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