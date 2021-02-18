Инфракрасный термометр xo ux-a-01

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Термометр
|Тип термометра
|инфракрасный
|Способы измерения
|бесконтактный
|Высота, см
|4.3
|Диапазон измерений, град.
|от 0 до +60
|Погрешность измерения, град.
|0.3
|ЖК-дисплей
|есть
|Гибкий наконечник
|нет
|Память последнего измерения
|есть
|Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
|есть
|Футляр в комплекте
|есть
|Время измерения, мин.
|0.016
|Длина, см
|13.4
|Ширина, см
|8.2
|Вес, кг
|0.15
Внутренний блок 12 листов плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги имеет линовку в клетку с полями. Обложка также изготовлена из офсета плотностью 80 г/м2. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.
Данный товар относится к уровню качества "стандарт".
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